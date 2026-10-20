One UI 10: Samsung plant „signifikante Veränderungen“ mit Android 18

Google hat Android 18 zwar noch nicht angekündigt, wir rechnen aber vor Ende des Jahres mit einer ersten Preview für das erste große Update im neuen Jahr. Was sich bei Android 18 tut, ist noch nicht bekannt, aber Samsung hat wohl große Pläne.

Laut „Ice Universe“ werden wir „signifikante Änderungen“ mit One UI 10 sehen, es soll eines der größten Updates von Samsung werden, die es jemals gab. Details nennt die Quelle nicht, aber Samsung selbst teaserte es im Sommer schon an.

Ein neues Design für Samsung

Mit One UI 10 könnten wir unter anderem eine neue Designsprache namens „Fluid AI“ sehen und der Fokus liegt, wie der Name schon sagt, auf KI. One UI ist die hauseigene Benutzeroberfläche von Samsung, die auf Android basiert. Sie wurde 2018 eingeführt und löste TouchWiz ab. Sehen wir 2027 einen neuen Namen?

TouchWiz war für die „Touch-Ära“ und One UI für eine „einheitliche Ära“ (nutzt man bei allen Produkten), jetzt könnte ich mir etwas Neues für die „KI-Ära“ vorstellen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗