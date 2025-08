OnePlus 15: Neues Android-Flaggschiff macht einiges anders

Nach dem OnePlus 13 steht in diesem Jahr das OnePlus 15 an, wenn man ersten Quellen aus China glauben kann, denn die „4“ gilt weiterhin als schlechte Zahl und es gab damals auch kein OnePlus 4 (hin und wieder nutzte OnePlus aber die 4).

OnePlus 15 bekommt neues Design

Mit dem OnePlus 15 stehen jedenfalls doch einige Änderungen an, so die bekannte Quelle „Digital Chat Station“ bei Weibo. Zum einen gibt es ein frisches Design, die runde Kamera auf der Rückseite wird beim Flaggschiff ab 2025 wieder gestrichen.

Das OnePlus 13T, welches bei uns (bisher) nicht angeboten wird, war schon ein erster Hinweis, wir bekommen eine quadratische Kamera in der linken Ecke. Ja, das hat Apple nicht erfunden, aber die meisten kennen diese Optik eben vom iPhone.

Basis ist der neue Snapdragon 8 Elite 2 und dazu gibt es ein etwas größeres OLED-Display mit 7 Zoll (welches aber wohl etwas geringer auflöst). Und während Oppo an Hasselblad festhält, so scheint sich OnePlus in diesem Jahr davon zu trennen.

OnePlus und Lage in Deutschland

OnePlus verkauft seit einer Weile wieder Smartphones in Deutschland und ist auch bei Amazon und Co. zu finden. Ich kann aber nicht mehr viel über die Marke sagen, da man die Europa-Präsenz massiv zurückgeschraubt hat. Kleine Märkte, wie hier in Deutschland, lohnen sich nicht so sehr und der Fokus liegt jetzt voll auf China.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->