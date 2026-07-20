Opel plant mehr Performance-Elektroautos

Opel brachte letztes Jahr das GSE-Branding für Performance-Modelle zurück und startete mit dem Mokka. Vor ein paar Wochen reichte man den elektrischen Corsa als Performance-Version nach, da soll allerdings noch nicht Schluss sein.

Wie Marc Fetzer bei Auto Express verraten hat, wird man an weiteren Modellen rund um das GSE-Branding arbeiten und ein Lineup aufbauen. Welche Modell bei Opel (und Vauxhall) genau anstehen, wollte man allerdings noch nicht sagen.

Opel GSE: Verbrenner nicht ausgeschlossen

Doch die GSE-Marke, die für Grand Sport Electric steht, schließt einen Verbrenner übrigens nicht komplett aus. Sie wurde zwar als vollelektrische Performance-Marke gestartet, aber ein Plug-in-Hybrid wie der Astra wäre durchaus auch eine Option.

Eins sei aber sicher, die Leistung des Elektromotors (207 kW bzw. 281 PS) sei das Maximum für den Corsa und Mokka, eine Version darüber kommt nicht. Wie das dann bei anderen (vor allem größeren) Modellen aussieht, bleib abzuwarten.

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