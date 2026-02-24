Neuer Opel Corsa kommt „Ende 2026“ als Performance-Version

Mobilität

Stellantis baut das elektrische Performance-Lineup bei Opel aus und nach dem Mokka GSE wird es „Ende 2026“ auch den ersten Opel Corsa GSE geben. Diese Entscheidung kommt nicht überraschend, immerhin hat man das letzten Sommer klar bei Opel betont. Man möchte sich ein elektrisches GSE-Lineup aufbauen.

Opel zeigte uns außerdem letzten Sommer ein Konzept für einen Performance-Corsa, welches zumindest eine kleine Preview für die GSE-Version ist, diese wird natürlich nicht die 800 PS des Konzepts bekommen. Details zum elektrischen Opel Corsa GSE hat man bisher noch nicht genannt, es wurde nur die Felge gezeigt:

Vermutlich gibt es hier die bekannten 207 kW bzw. 281 PS aus dem Mokka GSE und eine etwas aggressivere Optik. Die Sache ist nur die, es ist ein komplett neuer Opel Corsa für 2027 in Entwicklung, zusammen mit einem ganz neuen Peugeot 208, die beide die neue Plattform „STLA Small“ nutzen. Wieso kommt der GSE vorher?

Der aktuell beste Opel Corsa Elektro startet bei über 35.000 Euro, unter 40.000 Euro wird das mit dem GSE also nichts. Ich weiß nicht, ob eine Mischplattform da noch eine gute Idee in dieser Preisklasse ist, denn die Konkurrenz ist hier schon weiter, wie zum Beispiel Volkswagen die bald den VW ID.3 GTI zu uns bringen.

Da Opel aber noch einen Corsa GSE für Ende des Jahres geplant hat, gehe ich jetzt fast davon aus, dass die ganz neuen Kompakten nicht so schnell kommen und eher Ende 2027 anstehen. Warten wir mal die Details ab. Achja, die Felge zeigt natürlich das Vauxhall-Logo (Opel Deutschland hat bisher noch kein Bild veröffentlicht).

