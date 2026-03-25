OpenAI fährt seine Video-Ambitionen zurück

OpenAI stellt die noch sehr junge App „Sora“ ein. Dabei handelt es sich um eine Plattform für KI-generierte Videos, die wie ein soziales Netzwerk fungiert und ein bisschen TikTok ähnelt. Die App wird eingestellt und nicht in ChatGPT integriert.

Darüber hinaus bedeutet das auch das Aus für den Deal mit Disney, die ihre Marken als KI-Charaktere mit OpenAI umsetzen wollten. Weitere Details gab es nicht, aber Sam Altman betonte, dass man damit mehr Kapazitäten für andere Dinge schafft.

Kurz: Sora kam nicht wie erwartet bei den Nutzern an und man sieht darin auch kein Potenzial für Wachstum. Die Idee ist gescheitert, sonst hätte man das sicher noch in ChatGPT integriert. OpenAI wird sich wieder mehr auf andere Dinge fokussieren.