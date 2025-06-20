Oppo-Smartphones: Ist das Comeback in Deutschland gescheitert?
Oppo kündigte Ende 2024 das große Comeback in Deutschland an und schickte vor dem Marktstart direkt ein paar Testmuster des Flaggschiffs an Medien. Man wollte mit dem Oppo Find X8 Pro durchstarten und Samsung und Apple ärgern.
Oppo: Kein Lebenszeichen in Deutschland
Doch wo bleibt die Marke? Wir sprechen so langsam schon über erste Details für die Oppo Find X9-Reihe und von Oppo gibt es kein Lebenszeichen. Die Webseite der Marke ist weiterhin leer und zeigt noch den ganz alten UEFA-Werbedeal an.
Die Ironie ist, dass Oppo vor ein paar Monaten sogar den UEFA-Deal erneuert hat, aber diesen scheinbar nicht nutzt und nicht damit wirbt. Wir haben schon vor ein paar Monaten gefragt, was Sache ist, aber von Oppo gab es eine „Nicht-Antwort“.
Oppo „engagiert sich für den deutschen Markt“, was exakt gar nichts sagt. Und die deutschen Social-Media-Kanäle von Oppo Deutschland schweigen auch seit über zwei Jahren. So sieht fast ein halbes Jahr später jedenfalls kein „Comeback“ aus.
Oppo: Kommunikation darf besser werden
Mal schauen, was das zweite Halbjahr mitbringt, vielleicht hat Oppo auch erkannt, dass man nicht Anfang 2025 mit dem alten Lineup starten muss und wartet das neue Lineup für Ende 2025 ab. Aber gute Kommunikation einer Marke sieht anders aus. So eine Kommunikation kann auch potenzielle Kunden der Marke abschrecken.
Oppo stellt die besten Smartphones her, ich würde eher sagen, dass Samsung, Motorola, Sony und Co. Niemand braucht, denn keine Innovationen, Copycats etc… Die Zukunft der Smartphones liegt in China, besonders beim BBK Konzern. Außerdem würde es mir persönlich sehr schwer fallen etwas vergleichbares wie Oppo zu finden wenn es die nicht mehr geben würde in Europa. Qualitativ sind die Smartphones auf einem anderen Level, besonders die Pro und Ultra Geräte.
Braucht kein Mensch den Hersteller.
Sehen ich anders, denn Oppo bzw. der BBK-Konzern pushen bestimmte Technologien wieder ein wenig. Ganz klar ist hier die Kamera zu nennen, Farbwiedergabe der Displays und Akkus nebst deren Aufladen.
Da bin ich ganz bei dir,sehe ich genauso!
Na ja so einen Schrott von Kommentar auch nicht
BKK und damit Oppo hat sehr innovative und gute Produkte. Bis auf die m.E. zu kurzen Updategarantien sind die Produkte super.