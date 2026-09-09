Firmware und Updates

PlayStation 5: Großes Update auf Version 14 steht an

Oliver Schwuchow
Von
Playstation 5 Pro Ps5 Detail

Sony plant in der Regel mehrere Updates für die PlayStation im Jahr, aber es gibt in der Regel auch zwei große Updates für die Konsolen. Wir haben also Version 13 im Frühjahr gesehen und in diesem Monat, sofern man sich beim Zeitraum treu bleibt, steht Version 14 an. Groß angekündigt wurde das Update dieses Mal aber nicht.

In der Vergangenheit gab es schon große Blogeinträge mit Details, die Nutzer in der Beta testen können, aber die Software der PS5 und PS5 Pro ist abgeschlossen, das Team dürfte an der Software für die PS6 sitzen. Mit Version 14 gibt es aber, wie man hört, Optimierungen bei der Performance und vor allem auch PSSR (PS5 Pro).

Das ist also weiterhin ein „Major Update“ für die PlayStation 5 (Pro), aber wir sind am Ende dieser Generation angelangt und der Fokus liegt auf Feinschliff. Highlights würde ich mir jetzt auch für die PS6-Ära aufheben, wenn ich Sony wäre. Sobald wir allerdings den finalen Changelog für Version 14 haben, reichen wir diesen hier nach.

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