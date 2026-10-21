PlayStation 5 (Pro): Sony verteilt neues Update

Sony veröffentlichte erst vor wenigen Tagen ein Update auf Version 14.1, nachdem bekannt wurde, dass man Version 14 auch mit einem Jailbreak knacken kann. Doch nur kurze Zeit später wurde bekannt, dass Version 14.1 auch nicht sicher ist.

Diese Version wird für GTA 6 benötigt, eine ältere Version kann man nicht für das Spiel nutzen, doch Sony legt direkt nach und verteilt ab sofort Version 14.2 für die PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro. Offizielle Neuerungen? Nun, seht selbst:

Wir haben die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.

Das ist wenig bis nichts und ich vermute, dass man den Jailbreak mit dem Update wieder verhindern möchte. Mal schauen, ob da jetzt ein Katz-und-Maus-Spiel bei Sony entsteht und wir zeitnah Version 14.3, Version 14.4 und mehr sehen werden.

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