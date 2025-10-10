Gaming

PS6 kommt „definitiv“ 2027: Sony hat ein Datum für die PlayStation 6

Playstation Header Ps5 Pro

Sony überraschte gestern viele, als man schon wieder ein bisschen über die neue Generation der PlayStation sprach und Mark Cerny, wie schon letztes Jahr, erste Details zur Hardware nannte. Die für viele spannende Frage: Wann kommt die PS6?

Von offizieller Seite hieß es nur „in ein paar Jahren“, aber da das Marketing jetzt angelaufen ist, wird es eher früher als später sein. Der bekannte AMD-Leaker „KeplerL2“ hat betont, dass die PlayStation 6 definitiv 2027 kommen wird.

Das sei sicher, die Verträge zwischen Sony und AMD sehen das vor und eine Verzögerung wird es nur geben, wenn Probleme auftreten. Das kommt nicht überraschend, immerhin wäre das der übliche Abstand zwischen Sony-Konsolen.

PS6: Kontrollierte Details statt Leaks

Es sei auch kein Zufall, dass man die ersten Details mit AMD öffentlich teilt, denn Sony rechnet sowieso mit Leaks und nutzt die Chance lieber selbst, um die Details kontrollieren zu können. Nächstes Jahr werden wir da noch etwas mehr erfahren.

In etwa zwei Jahren werden wir also mit hoher Wahrscheinlichkeit die PlayStation 6 sehen und der November ist ein beliebter Monat für den Marktstart bei Sony. Da wird 2026 einiges rund um die neue PS6 auf uns zukommen, offiziell und inoffiziell.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    ich sehe es schon kommen. GTA6 erscheint im Herbst 2026 für Ps5/iXen dann im Herbst 2027 für PS6/Xbox2027 und dann im April 2028 endlich fürn Pc..

    Antworten

