PlayStation Plus: Großer Blockbuster ab heute im Abo erhältlich
Solltet ihr PlayStation Plus nutzen und die höhere Stufe (Extra oder Premium) bei eurer PS5 gebucht haben, dann steht für euch ab heute ein echter Blockbuster der PlayStation Studios bereit: Spider-Man 2. Ein Spiel, was ich sehr empfehlen kann.
Mir hat das Spiel, welches 2023 erschien, durchaus gut gefallen, aber irgendwie fehlte mir etwas am Ende. Ein DLC wurde allerdings ausgeschlossen und Venom haben wir bis heute auch nicht gesehen, obwohl das Spiel im Leak zu sehen war.
Vermutlich fokussiert man sich jetzt auf die Finalisierung von Wolverine und auf Spider-Man 3, was 2028 erscheinen könnte. Weitere Spiele sind übrigens noch:
- Test Drive Unlimited Solar Crown
- Neva (ganz klare Empfehlung!)
- Season: A Letter to the Future
- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin
- Monster Hunter Stories
- Venba
- Echoes of the End: Enhanced Edition
- Rugby 25
