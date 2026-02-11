Mobilität

Volvo könnte neue Wege bei Elektroautos gehen

Fünf der sechs Modelle bei Volvo sind ein SUV und selbst der neue ES90 ist für eine Limousine recht hoch geraten. Das hat zwei Gründe. Zum einen sind SUVs im Trend, aber die alte SPA2-Plattform von Volvo war auch nur dafür ausgelegt.

Die Mischplattform musste für Verbrenner und Elektroautos herhalten und da muss man mit Kompromissen wie einer sehr hohen Sitzposition im Elektroauto leben. Mit der neuen SPA3-Plattform, die mit dem EX60 startet, wird sich das aber ändern.

Sehen wir bald einen Volvo ES60?

Im Gespräch mit Autocar hat Anders Bell (CTO von Volvo) betont, dass man die Plattform speziell für Elektroautos entwickelt hat und damit theoretisch fast alles möglich sei. SUVs, Limousinen mit einer sehr tiefer Sitzposition, Vans, fast alles.

Ein Volvo ES60 sei mit der Basis des Volvo EX60 also gar nicht so aufwändig und theoretisch realisierbar. Anders Bell wollte aber noch nicht verraten, ob sowas fest in Planung bei Volvo ist, sein Kollege Michael Fleiss klang da etwas optimistischer.

Ich würde es jedenfalls begrüßen, wenn Volvo nach den ganzen SUVs und der doch sehr großen und hohen Limousine einen ES60 und vielleicht auch EV60 als Kombi entwickeln würde. Ein Pendant zum BMW i3 oder Audi A4 e-tron wäre spannend.

  1. Yupi 🏅
    sagt am

    ES 90 Verkäufe sind ein Desaster. EX 90 verkauft sich 1 zu 10 zur Cashcow XC90.

    Deswegen produziert Volvo weiterhin den Verbrenner in der Luxusklasse. Es werden 10 mal mehr Verbrennerhybride des XC90 verkauft als der des EX90.

    Antworten

