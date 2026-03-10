Mobilität

Porsche bestätigt neue Version des Elektro-Flaggschiffs

Porsche präsentierte uns Ende letzten Jahres den Cayenne Electric, das neue Vorzeigemodell für Elektroautos der VW-Marke. In Zukunft kommt noch ein Modell über dem Cayenne, aber das dauert bis 2028 und es wird ein Verbrenner.

Der elektrische Cayenne ist also auf absehbare Zeit das Flaggschiff von Porsche, wenn es um Elektroautos geht, und in diesem Jahr wird eine neue Version folgen. Wie Porsche bestätigt hat, bekommen wir einen Cayenne Coupé Electric.

Dieser hat sich bisher schon angedeutet, unter anderem bei Testfahrten, wurde bisher aber nicht offiziell bestätigt. Technisch dürfte das ein normaler Cayenne Electric sein, nur eben mit abfallendem Dach und einem Aufpreis beim Kauf.

Porsche in der Krise: Gewinn bricht komplett weg

Porsche blickte 2024 auf einen Gewinn von 5,3 Milliarden Euro, doch ein Blick in die Geschäftszahlen von 2025 zeigt, dass…

10. März 2026 | Jetzt lesen →

