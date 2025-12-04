Mobilität

Porsche: Das nächste Elektroauto hat eine unerwartete Neuerung

Autor-Bild
Von
|

So schnell kann es manchmal gehen. Erst im Sommer letzten Jahres äußerte sich Porsche kritisch gegenüber einer Fake-Gangschaltung für Elektroautos und dieses Jahr warf man diese Einstellung über Bord. Das hat natürlich einen guten Grund.

Porsche Taycan 2027 mit „Gangschaltung“

Porsche wird eine Fake-Gangschaltung in den Elektroautos einführen und der neue Taycan für das Modelljahr 2027 soll den Anfang machen, so das Magazin Drive. Die neue Version des Elektroautos soll Ende kommenden Jahres zu Kunden kommen.

Erste Partner wurden wohl im November informiert, dass der Taycan im zweiten Halbjahr 2026 mit einer „virtual transmission“ beworben wird, Bestellungen sind angeblich für August vorgesehen. Die Ankündigung dürfte etwas früher erfolgen.

Es ist ein Hardware-Upgrade, ältere Modelle bekommen die Funktion also nicht. Weitere Modelle, wie der Macan oder Cayenne, könnten folgen. Und man kann die Fake-Gangschaltung deaktivieren. Zum Glück, ich finde das komplett überflüssig.

Wird das den Porsche Taycan retten?

Ob das die sinkenden Verkaufszahlen des Taycan retten wird? Das Elektroautos war einst vor dem 911er und hinter den SUVs auf Platz 3, stürzte dann aber ab. Möglich wäre es, ich kenne einige, die das Feature bei der Hyundai Motor Group mögen.

Doch beim nächsten Taycan muss dann noch mehr passieren, es benötigt dringend eine neue und bessere Software und Displays, wie in den Elektro-SUVs. Schauen wir mal, das klingt doch aber nach einem spannenden Modelljahr für den Taycan.

Apple Carplay Ultra

Apple CarPlay Ultra: 2026 kommt endlich ein „günstiges“ Auto

Das neue CarPlay, welches vor ein paar Monaten als CarPlay Ultra startete, ist nicht wirklich weit verbreitet. Was daran liegt,…

3. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Porsche: Das nächste Elektroauto hat eine unerwartete Neuerung
Weitere Neuigkeiten
Doctor Arzt
Rekordtief bei Kasseneinnahmen: Ärzte verdienen immer öfter privat
in Gesellschaft
Echo-Lautsprecher spielen Audio-Werbung
in Smart Home | Update
Telekom
Telekom in der Kritik: Kündigungsformular soll Kunden abschrecken
in Telekom
Mercedes bringt Dolby Atmos ins Auto – Amazon Music und Audible inklusive
in News
Vorwerk kündigt „Meilenstein“ für den Thermomix an
in Smart Home
Samsung S95f Oled Tv 2025
Samsung 2026: Überraschung bei neuen OLED TVs
in News
Apple iOS 26.2 ist fertig: Wann kommt das große Update?
in Firmware und OS
Überraschung bei Meta: Apple verliert wichtigen Designer
in News
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen: „Das Vertrauen hat massiv gelitten“
in Mobilität
Apple Carplay Ultra
Apple CarPlay Ultra: 2026 kommt endlich ein „günstiges“ Auto
in Mobilität