Porsche kündigt einen radikalen Neustart an

Porsche ist in die Krise gerutscht und hat sich angeschaut, woran es liegen könnte. Jetzt hat man den Plan für die nächsten Jahre überarbeitet und einen Neustart der VW-Marke angekündigt. Und dieser beinhaltet weniger Elektro und mehr Benzin.

Neues Elektro-Flaggschiff ist vom Tisch

Erste Details hat Porsche auch genannt, der neue SUV „K1“, der sich noch über dem Cayenne einordnen wird und einst vollelektrisch sein sollte, wird noch nicht einmal als Elektroauto kommen, es wird ein reiner Verbrenner (mit Hybrid-Option).

Der Porsche 718 wird zwar weiterhin auslaufen und kommt als elektrische Version, aber die Verbrenner werden neu aufgelegt. Porsche wollte aber nicht bestätigen, ob der neue „Verbrenner-Macan M1“, der mittlerweile im Raum steht, wirklich kommt.

Doch es geht weiter, denn Porsche senkt das Tempo bei Elektroautos und „bestimmte vollelektrische Modelle werden später eingeführt“ und „die Entwicklung der geplanten neuen Plattform für Elektrofahrzeuge für die 2030er Jahre soll neu terminiert werden“. Aktuelle Elektroautos werden „kontinuierlich weiterentwickelt“.

Verbrenner sollen Porsche jetzt retten

Es sei eine „Neuausrichtung unserer Produktstrategie“, so Oliver Blume, der seinen Posten als Chef von Porsche wohl bald aufgeben wird. Neue „markenprägende Fahrzeugmodelle mit Verbrennungsmotor“ sollen Porsche aus der Krise holen.

Schauen wir mal, ob dieser Plan aufgeht, aber das Kernproblem von Porsche liegt weniger bei den elektrischen Modellen. Man selbst scheint aber davon überzeugt zu sein, dass Verbrenner die Lösung sind. Schauen wir mal, ich wette gegen diese Strategie von Porsche und glaube, dass man hier sehr viel Geld versenken wird.