Porsche vor dem nächsten Kahlschlag? Tausende Jobs stehen auf der Kippe

Der Sportwagenhersteller Porsche arbeitet an einem weiteren Sparpaket, das laut Berichten erneut zahlreiche Arbeitsplätze betreffen könnte.

Nach Informationen des Handelsblatts könnten bei Porsche bis zu 4.000 weitere Stellen wegfallen. Betroffen wären demnach vor allem Bereiche wie Management und Verwaltung. Auch am Entwicklungsstandort Weissach sollen laut dem Bericht Teile der Kapazitäten überprüft werden.

Ein Unternehmenssprecher bestätigte die genannte Zahl nicht und verwies auf ein Zukunftspaket, das bis Ende Juli vorgestellt werden soll.

Porsche verschärft Sparkurs in schwieriger Marktlage

Bereits zuvor hatte Porsche zusätzliche Einsparungen angekündigt. Bis 2029 sollen in der Region Stuttgart rund 1.900 Stellen sozialverträglich entfallen. Hinzu kommen ausgelaufene Verträge von etwa 2.000 befristet Beschäftigten sowie die angekündigte Schließung von drei Tochtergesellschaften mit weiteren Auswirkungen auf die Belegschaft.

Der Sportwagenhersteller ist Teil des Volkswagen-Konzerns, der ebenfalls umfangreiche Einschnitte plant. Berichten zufolge stehen dort bis zu 100.000 Stellen zur Disposition. Gleichzeitig kündigen auch andere Hersteller wie Mercedes Sparmaßnahmen an.

Ich sehe, dass sich die angekündigten Sparprogramme inzwischen durch große Teile der deutschen Automobilbranche ziehen. Ob die geplanten Maßnahmen langfristig ausreichen, wird sich erst zeigen, wenn die Unternehmen ihre Strategien und deren Auswirkungen im Detail vorstellen.

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