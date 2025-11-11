Mobilität

Porsche zeigt nächste Woche sein neues Elektro-Flaggschiff

Eigentlich sollte bei Porsche ein komplett neues Elektroauto mit dem Codenamen „M1“ das elektrische Vorzeigemodell der VW-Marke werden, aber die Marke ist in die Krise gerutscht und daher wird aus diesem neuen SUV doch ein Verbrenner.

Aus diesem Grund wird der elektrische Cayenne, den Porsche seit Tagen anteasert, das neue Flaggschiff für Elektroautos von Porsche. Die Weltpremiere des Porsche Cayenne Elektro ist für den 19. November um 15 Uhr deutscher Zeit vorgesehen.

Dieser Elektro-SUV nutzt die gleiche Plattform wie der kleine Bruder, der Macan, aber es gibt etwas mehr Leistung, Akku und Luxus, denn man muss hier auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Im Gegensatz zum Macan wird beim Cayenne der Verbrenner weiter verkauft (es sind allerdings zwei unterschiedliche Modelle).

Der Zeitpunkt der Ankündigung dürfte kein Zufall sein, denn es wird noch eine Weile dauern, bis man den elektrischen Cayenne ausliefert, aber vor wenigen Tagen sprach Porsche von einem Tiefpunkt für die Marke und es benötigt positive News.

