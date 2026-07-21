Mobilität

Radikal anders: Neuer Peugeot e-208 wird ein gewaltiger Schritt

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Peugeot e-208 für 2027 als Konzept (Bild: KI)

Der Peugeot 208 bleibt bis in die 2030er als Verbrenner erhalten, das hat man die Woche bestätigt, aber es wird sich nicht mehr viel tun und man nutzt weiterhin die alte Basis. Doch die vollelektrische Version weicht nächstes Jahr davon ab.

Dann wird der Verbrenner endlich als Basis für das Elektroauto gestrichen und der Peugeot e-208 wird eines der ersten Modelle, welches die ganz neue STLA One-Plattform von Stellantis nutzt. Und so könnte der neue Peugeot 208 aussehen:

Es gibt immer mehr Renderbilder, die dieses ältere Konzept von 2025 nutzen, was die offizielle Grundlage für das komplett neue Design ist. Der elektrische 208er wird neben einem ganz neuen Opel Corsa eines der wichtigsten Elektroautos.

Neben einer komplett neuen Plattform und Technik gibt es auch andere Ansätze, bei denen Peugeot mutiger wird und neue Wege geht. So wird man auch ein neues Lenkrad einführen, denn das möchte man in Zukunft bekanntlich neu erfinden.

Diese Plattform wird zwar keine reine Elektro-Plattform, aber der Fokus liegt auf den Elektroautos und nicht auf Verbrennern, daher ist mit einem Sprung bei der Technik zu rechnen. Und der ist, auch wenn der e-208 gut ankommt, notwendig.

Optisch gefällt mir die Richtung, in die Peugeot geht, technisch müssen wir mal die Details abwarten, denn in dieser Klasse ist aktuell sehr viel Bewegung, interessant wird am Ende aber sowieso der Preis sein. Da müssen wir aber 2027 abwarten.

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