Aktuelle HBO-Serien bleiben bei Sky und WOW

Bei Sky Deutschland bereitet man sich auf eine Zukunft ohne HBO-Inhalte vor, denn direkt Anfang 2026 startet HBO Max bei uns. In diesem Jahr war Sky also auf großer Suche und hat unter anderem bei Sony Pictures neue Inhalte eingekauft.

Sky behält viele HBO-Serien

Doch man wird auch „Home of HBO“ bleiben, jedenfalls teilweise. Aktuell laufende Serien von HBO, spricht House of the Dragon, White Lotus oder The Last of Us, sind weiterhin bei Sky und WOW zu sehen, auch neue Staffeln werden kommen.

Gegenüber DWDL hat man bestätigt, dass Kunden die HBO-Serien „nahtlos zu Ende schauen“ können. Laut Quelle wird es die Inhalte aber auch bei HBO Max geben, Warner muss die großen Blockbuster natürlich selbst im Abo anbieten.

Doch das dürfte für einige Sky-Kunden ein kleines Trostpflaster sein, denn ich wette, dass viele abspringen, sobald es keine HBO-Inhalte mehr gibt. Sky hat mehr zu bieten, ich weiß, aber die Serien von HBO sind ganz klar das starke Zugpferd.

Bei Sky kann man also vorerst aufatmen, bis irgendwann die nächste große HBO-Serie kommt, die alle schauen wollen und bei der viele dann über einen Wechsel zu HBO Max nachdenken. Wenn man die Kunden halten will, dann sollte man also so langsam ernsthaft auch darüber nachdenken, dass man die Qualität hochschraubt.

