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Reddit macht den Login bald zur Pflicht

Oliver Schwuchow
Von

Reddit hat heute bekannt gegeben, dass die Plattform in Zukunft nur noch im eingeloggten Zustand sichtbar sein wird. Man hat den Login in letzter Zeit schon hier und da forciert, aber langfristig werden nur noch Nutzer die Inhalte sehen.

Das hat zwei Gründe, der eine klingt aber eher wie eine Ausrede, denn man will den Nutzern ein „persönlicheres Erlebnis“ bieten. Es geht also um eure Nutzerdaten und euer Verhalten, mit solchen Daten kann man am Ende auch gutes Geld verdienen.

Reddit will Fremdzugriffe kontrollieren

Doch der andere Punkt dürfte entscheidend gewesen sein, denn Reddit wird oft als Plattform für Wissen von Diensten und Bots durchscannt und davon hat Reddit in der KI-Ära nichts. Mit einer geschlossenen Plattform kann man dann Deals mit den jeweiligen Unternehmen eingehen und verdient Geld mit dem Wissen der Nutzer.

Es gibt noch ein paar offene Fragen bei Reddit, zum Beispiel, was man genau sehen wird, wenn man kein eingeloggter Nutzer ist und was man auf der Startseite zeigt.

Daher wird Reddit das langsam angehen und „in den kommenden Monaten“ in den USA testen. Reddit möchte eine optimale Lösung für die Plattform, Nutzer und Partner finden. Also, wer gerne bei Reddit vorbeischaut und keinen Account auf der Plattform hat, der sollte ab sofort über einen neuen Nutzernamen nachdenken.

Kommentar · 29. Oktober 2026

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