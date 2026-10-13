Renault: Elektrische SUVs statt Familienautos

Renault begeisterte diese Woche viele Familien, als man den E-Space Concept im Rahmen der Automesse in Paris zeigte. Doch Fabrice Cambolive war es heute noch einmal wichtig zu betonen, dass der MPV alles andere als final beschlossen ist.

Es wäre denkbar, dass Renault so ein elektrisches Familienauto baut, immerhin hat man sich mit einem Konzept beschäftigt, aber der Fokus liegt derzeit aus SUVs. Die Marke ist nicht „in der Lage, alles gleichzeitig zu realisieren“ und priorisiert daher, so der Chef von Renault bei Autocar am Rande des Autosalon 2026 in Frankreich.

Renault arbeitet aktuell an einer neuen Plattform (RGEV Medium 2.0) mit 800 Volt, RHEV-Option und mehr. Mit dieser wäre ein elektrischer Espace denkbar, aber die SUVs funktionieren im Moment viel zu gut und daher baut Renault weitere davon.

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