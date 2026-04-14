Spiel für die PlayStation 6? Spider-Man 3 „offiziell“ angedeutet

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Insomniac Games eine Trilogie bei Spider-Man plant und ein großer Leaks des PlayStation Studios zeigte auch schon, dass wir in Zukunft Spider-Man 3 bekommen werden. Jetzt gibt es einen „offiziellen“ Teaser.

Ben Jordan, der Peter Parker in den Spielen sein Gesicht leiht, hat auf Instagram ein Bild von einer digitalen Aufnahme aus dem Studio (mittlerweile gelöscht) geteilt und nicht nur die Worte „Wer es weiß, weiß es eben“, sondern auch ein spezielles Emoji genutzt: 🕷️. Falls es euch nicht dargestellt wird, hier ist eine Spinne zu sehen.

Ben Jordan, face model for Insomniac’s Peter Parker, teases he’s working on a new project “If you know, you know 🕷️” pic.twitter.com/OnCxJztdst — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) April 14, 2026

Wolverine ist weitestgehend abgeschlossen und kommt im Herbst, da sitzt man bei Insomniac Games sicher nur noch am Feinschliff, die meisten Entwickler dürften also an Spider-Man 3 arbeiten. Der alte Leak zeigte 2028 als mögliches Datum für das Spiel, es wird also noch eine ganze Weile dauern, bis wir Spider-Man 3 sehen.

Die Frage ist jetzt, ob das Spiel noch für die PS5 erscheint oder exklusiv für die PS6 ist, denn Spider-Man 2 wurde nicht mehr für die PS4 veröffentlicht. Ich rechne, sofern das Spiel wirklich 2028 kommt, aber noch mit einem Cross-Gen-Titel.