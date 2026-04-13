Neuer GTA 6 Mega-Leak? Rockstar Games wurde gehackt

Ist es schon wieder passiert, werden wir bald erneut interne Bilder von GTA 6 im Netz sehen? Rockstar Games hat bestätigt, dass die Hackergruppe „ShinyHunters“ tatsächlich erfolgreich war und Daten von den Servern der Entwicklern geklaut hat.

Von offizieller Seite heißt es bisher nur, dass „dieser Vorfall keinerlei Auswirkungen auf unseren Verein oder unsere Spieler hat“, Rockstar und die Hacker sagen aber nicht, um welche Inhalte es sich handelt. Die Hacker drohen damit, dass sie, wenn Rockstar Games nicht zahlt, die Inhalte am 14. April für alle ins Internet stellen.

Das erinnert natürlich direkt an den massiven Leak von 2022, den Rockstar auch bestätigte, und der sehr viel von GTA 6 zeigte. Daraus dürfte Rockstar aber sicher gelernt haben, ein zweites Mal rechne ich nicht mit so viel Material. Aber wer weiß, vielleicht gibt es andere Dinge wie Marketingbilder, Preise oder ähnliches Material.