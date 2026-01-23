Rossmann plant Online-Apotheke und greift dm an

Die Drogeriekette Rossmann bereitet den Einstieg in das Geschäft mit Online-Medikamenten vor und plant den Aufbau einer eigenen Online-Apotheke.

Das Unternehmen Rossmann aus Burgwedel bestätigte gegenüber Medien entsprechende Vorbereitungen. Sprecher der Geschäftsführung Raoul Roßmann erklärte, dass die Planungen so weit fortgeschritten seien, dass die Online-Apotheke kommen werde. Zuvor hatte die „Lebensmittel Zeitung“ über das Vorhaben berichtet.

Nach Angaben des Unternehmens soll das Apothekenangebot organisatorisch aus den Niederlanden gesteuert werden. Eine zentrale Rolle ist für die Rossmann-App vorgesehen, über die Kunden auf das Angebot zugreifen sollen. Zu Starttermin, Sortimentstiefe und konkreter Ausgestaltung machte das Unternehmen zunächst keine weiteren Angaben.

Wachsender Markt für Online-Apotheken

Der Schritt folgt einem Beispiel aus dem direkten Wettbewerbsumfeld. Erst im Dezember hatte die Drogeriekette dm ihre Online-Apotheke dm-med gestartet. Laut dm umfasst das Angebot rezeptfreie Arzneimittel sowie apotheken-exklusive Produkte wie Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik und Medizinprodukte.

Der Onlinehandel mit Medikamenten wächst seit Jahren. Nach Angaben des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel stieg der Umsatz mit Medikamenten im vergangenen Jahr in Deutschland um sechs Prozent.