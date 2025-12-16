Handel

dm startet seine Versand-Apotheke

Informiert hatten wir euch bereits darüber, und nun geht es los: Das Unternehmen dm startet mit dm-med eine eigene Versand-Apotheke und erweitert damit seine Gesundheitsstrategie.

Mit dem Start von dm-med können Kunden ab sofort apothekenpflichtige und apothekenexklusive Produkte online oder in der dm-App bestellen. Das Sortiment umfasst laut Unternehmensangaben rund 2.500 Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine sowie etwa 1.000 Dermokosmetik-Produkte.

Dm-med verknüpft Online-Apotheke und Drogeriesortiment

Ein Vorteil des neuen Angebots besteht darin, dass Apothekenartikel gemeinsam mit Drogeriewaren in einer Bestellung kombiniert werden können. Laut dm erfolgt der Versand aus dem tschechischen Bor, wo die Präsenzapotheke angesiedelt ist.

Der Kundenservice wird durch deutschsprachige Apotheker und pharmazeutisch-technische Assistenten betreut. Die Dauerpreisgarantie soll auch bei dm-med stabile Preise gewährleisten.

Das Unternehmen verweist zudem auf bereits laufende Pilotprojekte in dm-Märkten, durch die Blutanalysen, Augenscreenings und Hautchecks kostengünstig angeboten werden. Diese Initiativen sollen eigenverantwortliche Gesundheitsvorsorge fördern und Prävention als Teil des Alltags etablieren.

Bemerkenswert ist, wie dm versucht, den Zugang zu Gesundheitsangeboten zu vereinfachen, ohne die bestehenden Strukturen des Systems frontal anzugreifen. Dieser evolutionäre Ansatz dürfte viele Kunden ansprechen, die praktische Lösungen im Alltag suchen. Ich selbst bestelle etwa einmal im Monat im dm-Onlineshop und werde das neue Angebot auf jeden Fall einmal testen.

