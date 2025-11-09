Samsung bleibt Nummer 1 bei den Smartphones

Apple holte in den letzten Jahren immer weiter zu Samsung beim Marktanteil auf, da man sich bei Samsung, wie bei Apple, immer mehr auf die Gewinnmarge und ein bisschen weniger auf die reinen Verkaufszahlen der Smartphones fokussierte.

Daher ist es mittlerweile auch ein knappes Rennen, im dritten Quartal lag jedoch Samsung vor Apple, das ergeben die aktuellen Analysen von IDC und Omdia. Nicht weit, bei IDC ist Samsung einen Prozentpunkt vorne, aber man ist die Nummer 1.

Auf dem dritten Platz findet man weiterhin Xiaomi, die wieder etwas mehr zu den beiden Platzhirschen aufgeholt haben, und Transsion hat sich seit 2023 etabliert und ist aktuell auf dem vierten Platz. Dann folgt noch Vivo und danach der Rest.

Mal schauen, wie sich das im vierten Quartal entwickelt, denn Apple rechnet dank der extrem starken Nachfrage nach den neuen iPhones mit einem Rekord und wird womöglich an Samsung vorbeiziehen. Es sei aber wie immer erwähnt, dass das hier Schätzungen sind, denn die Hersteller nennen keine konkreten Verkaufszahlen.