Smartphones

Samsung bleibt Nummer 1 bei den Smartphones

Autor-Bild
Von
|

Apple holte in den letzten Jahren immer weiter zu Samsung beim Marktanteil auf, da man sich bei Samsung, wie bei Apple, immer mehr auf die Gewinnmarge und ein bisschen weniger auf die reinen Verkaufszahlen der Smartphones fokussierte.

Daher ist es mittlerweile auch ein knappes Rennen, im dritten Quartal lag jedoch Samsung vor Apple, das ergeben die aktuellen Analysen von IDC und Omdia. Nicht weit, bei IDC ist Samsung einen Prozentpunkt vorne, aber man ist die Nummer 1.

Auf dem dritten Platz findet man weiterhin Xiaomi, die wieder etwas mehr zu den beiden Platzhirschen aufgeholt haben, und Transsion hat sich seit 2023 etabliert und ist aktuell auf dem vierten Platz. Dann folgt noch Vivo und danach der Rest.

Mal schauen, wie sich das im vierten Quartal entwickelt, denn Apple rechnet dank der extrem starken Nachfrage nach den neuen iPhones mit einem Rekord und wird womöglich an Samsung vorbeiziehen. Es sei aber wie immer erwähnt, dass das hier Schätzungen sind, denn die Hersteller nennen keine konkreten Verkaufszahlen.

Samsung Galaxy S25 Ultra Hand

Das Samsung Galaxy S26 Ultra hat wohl ein Datum

Die S26-Reihe steht an und da sich das Jahr dem Ende neigt, wird es Zeit für die Details. Wie die…

3. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Samsung bleibt Nummer 1 bei den Smartphones
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Cyberpunk Edgerunners
in Kommentar
Dkb Header
backFlip 45/2025: DKB startet neue Tagesgeld-Zinsaktion – auch für Bestandskunden
in backFlip
Hochbahn und suena energy starten hybrides Energiemodell
in Mobilität
Polestar 4 Laden
ADAC-Test: Schwächen beim Laden entlang der Autobahnen
in Mobilität
Deutsche setzen weiter auf Bekannte statt auf KI bei der Immobiliensuche
in Gesellschaft
Unfall
Kfz-Versicherung im Jahresvergleich deutlich teurer
in Marktgeschehen
Tchibo Mobil Logo
Tchibo startet „Turbo-Aktion“ für Homespot-Tarife – doppeltes Volumen zum alten Preis
in Tarife
Vodafone 4
Vodafone vernetzt sich neu: Wie Inter.link Europas Datenaustausch verändert
in News
Renault verspricht uns die „elektrische Revolution“
in Mobilität
Dkb
DKB startet 2026-Offensive: Was Kunden erwartet
in Fintech