Samsung Galaxy AI: „Aller guten Dinge sind drei“

Samsung läutet mit der S24-Reihe die Ära der KI ein und fokussiert sich seit dem Jahr für Jahr auf die Galaxy AI bei den neuen Smartphones. Und auch in diesem Jahr steht diese bei der S26-Reihe im Fokus, denn Bixby startet ganz neu durch.

Neben Bixby und Gemini von Google, wird es bei Samsung aber noch eine dritte Option geben, wie man heute offiziell bestätigt hat. Perplexity zieht ein und kann mit einem „Hey Plex“ aktiviert werden. Es geht wohl mit One UI 8.5 im Frühjahr los.

Dieser Schritt kommt nicht ganz überraschend, denn die Technik von Perplexity soll auch die Basis für das ganz neue Bixby sein und vermutlich war das Teil des Deals. Mal schauen, ob Samsung weitere KI-Dienste wie ChatGPT integrieren möchte.