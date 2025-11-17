Samsung Galaxy Buds 4 Pro: Das ist der neue Top-Kopfhörer für 2026

Samsung wird uns (vermutlich) mit der Galaxy S26-Reihe auch neue Galaxy Buds im nächsten Jahr zeigen und dazu gehören auch die Samsung Galaxy Buds 4 Pro, die sich bereits angedeutet haben. Jetzt gibt es neue Bilder und erste Details.

So hat Samsung das Design noch einmal überarbeitet, auch wenn man beim Design der AirPods bleibt, zu dem man letztes Jahr zurückkehrte. Aber die Stängel haben, wie übrigens auch das Case, eine etwas andere Optik beim Nachfolger bekommen.

Neben einem frischen Design und besserer Technik (wird nicht erwähnt, dürfte aber wie immer der Fall sein) gibt es laut Android Authority auch eine ganz neue Funktion für Kopf-Gesten. Das kennt man auch schon von anderen Kopfhörern.

Mit einem Nicken kann man so beispielsweise einen Anruf annehmen und mit einem Schütteln ablehnen. Die neuen Kopfhörer „Handel“ (Galaxy Buds 4) und „Bach“ (Galaxy Buds 4 Pro) sind bereits in One UI 8.5 von Samsung zu finden, was dafür spricht, dass sie direkt im Januar oder Februar mit den Smartphones kommen.