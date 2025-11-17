Audio

Samsung Galaxy Buds 4 Pro: Das ist der neue Top-Kopfhörer für 2026

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Samsung wird uns (vermutlich) mit der Galaxy S26-Reihe auch neue Galaxy Buds im nächsten Jahr zeigen und dazu gehören auch die Samsung Galaxy Buds 4 Pro, die sich bereits angedeutet haben. Jetzt gibt es neue Bilder und erste Details.

So hat Samsung das Design noch einmal überarbeitet, auch wenn man beim Design der AirPods bleibt, zu dem man letztes Jahr zurückkehrte. Aber die Stängel haben, wie übrigens auch das Case, eine etwas andere Optik beim Nachfolger bekommen.

Neben einem frischen Design und besserer Technik (wird nicht erwähnt, dürfte aber wie immer der Fall sein) gibt es laut Android Authority auch eine ganz neue Funktion für Kopf-Gesten. Das kennt man auch schon von anderen Kopfhörern.

Mit einem Nicken kann man so beispielsweise einen Anruf annehmen und mit einem Schütteln ablehnen. Die neuen Kopfhörer „Handel“ (Galaxy Buds 4) und „Bach“ (Galaxy Buds 4 Pro) sind bereits in One UI 8.5 von Samsung zu finden, was dafür spricht, dass sie direkt im Januar oder Februar mit den Smartphones kommen.

James Bond 007 Amazon Prime Video Header

James Bond: Der nächste 007-Film steht wohl vor einem Problem

In der Geschichte der Bond-Filme gab es noch nie einen so endgültigen Tod, wie im Finale mit Daniel Craig von…

16. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 💎
    sagt am

    Also das Kopfnicken zum annehmen oder abnehmen von Anrufen ist schon ne verdammt geile Sache – wenn es denn auch so im Alltag zuverlässig erkannt wird. Allerdings habe ich nicht wirklich Bedarf die Buds2 Pro schon auszumustern, weshalb es schade ist, dass das Feature mit großer Wahrscheinlichkeit nicht als Firmware-Update nachgeschoben werden kann. :D

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Samsung Galaxy Buds 4 Pro: Das ist der neue Top-Kopfhörer für 2026
Weitere Neuigkeiten
Nio Elektro Auto Laden 2024 Header
Elektroautos: „Es benötigt keine großen Akkus und sehr lange Reichweite“
in Mobilität
Der Ford Focus ist jetzt offiziell Geschichte
in Mobilität
Mazda Cx6e Header
Das erste „echte“ Elektroauto von Mazda steht an
in Mobilität
Anker Solix Rs40
Einheitliche Sicherheitsstandards für Balkonkraftwerke beschlossen
in Marktgeschehen
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue: Black Friday Sale 2025 gestartet
in Smart Home
Nothing startet Black-Friday-Rabatte in Deutschland
in News
EDEKA smart Black Week: Dauerhaft doppeltes Datenvolumen
in Tarife
Ja Mobil Penny Mobil
ja! mobil und Penny Mobil: Mehr Datenvolumen und neues Datenpolster
in Tarife
Klarmobil startet Black Week mit SIM-Only-Deals und Geräteaktionen
in Tarife
Dkb Header
DKB startet Blue Week Deals mit Prämien und Rabatten
in Fintech