Audio

Samsung Galaxy Buds 4: Leak zeigt das „neue“ Design für 2026

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Samsung dürfte nächstes Jahr neue Galaxy Buds vorstellen, im Code von OneUI 8.5, der Version, die mit der Galaxy S26-Reihe startet, findet man bereits Hinweise für Galaxy Buds 4 und Galaxy Buds 4 Pro. Und tatsächlich auch schon ein Bild.

Bei Android Authority hat man in der Firmware von Samsung selbst ein Bild der Galaxy Buds 4 finden können, welches uns ein „neues“ Design zeigt. Die Stängel bleiben, sie kamen letztes Jahr zurück, aber der neue Kopfhörer ist etwas runder.

Samsung wurde letztes Jahr vorgeworfen, dass man sich wieder Apple anpasst und deren Design für Kopfhörer nutzt, aber immerhin wurde lobend erwähnt, dass sich die Buds durch das kantige Design etwas unterscheiden. Jetzt scheint man voll auf AirPods-Optik zu gehen. Aber Samsung ist auch wieder in der Kopie-Ära angelangt.

Sony Wf 1000xm5 Leak Header

Sony WF-1000XM6: Neuer Flaggschiff-Kopfhörer deutet sich an

Sony wechselte in den letzten Jahren bei den Flaggschiff-Kopfhörern zwischen In Ear und Over Ear ab. Doch das änderte sich…

7. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Max 🔱
    sagt am

    Warum fällt den Firmen nicht etwas neues ein?

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Samsung Galaxy Buds 4: Leak zeigt das „neue“ Design für 2026
Weitere Neuigkeiten
High Mobile
Im 5G-Netz der Telekom: HIGH-Tarife ändern sich
in Tarife
Vodafone 5
CallYa Allnet Flat M mit Bonusguthaben verfügbar
in Tarife
Sony Ps5 Pro Playstation Header
PlayStation 6 kommt 2027: „Wir haben unseren Fokus erheblich verlagert“
in Gaming
Opel Experimental Header
Der nächste Opel Corsa und Peugeot 208 werden ein gewaltiger Schritt
in Mobilität
Google Pixel Watch 2023 Header
Das Update-Debakel der Google Pixel Watch
in Firmware und OS
Deutsche Medienhäuser entwickeln gemeinsame Dateninfrastruktur
in Marktgeschehen
Apple Mac Mini M1 Header
Apple M5: So sieht die Mac-Roadmap für 2026 aus
in Computer und Co.
Xbox 2024 Header
Das „Ende“ der aktuellen Xbox und die Leistung der neuen Xbox
in Gaming
Unlimited Mobile streicht den Anschlusspreis
in Tarife
Mega SIM ersetzt Unlimited-Basis-Tarif
in Tarife