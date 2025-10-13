Samsung Galaxy Buds 4: Leak zeigt das „neue“ Design für 2026

Samsung dürfte nächstes Jahr neue Galaxy Buds vorstellen, im Code von OneUI 8.5, der Version, die mit der Galaxy S26-Reihe startet, findet man bereits Hinweise für Galaxy Buds 4 und Galaxy Buds 4 Pro. Und tatsächlich auch schon ein Bild.

Bei Android Authority hat man in der Firmware von Samsung selbst ein Bild der Galaxy Buds 4 finden können, welches uns ein „neues“ Design zeigt. Die Stängel bleiben, sie kamen letztes Jahr zurück, aber der neue Kopfhörer ist etwas runder.

Samsung wurde letztes Jahr vorgeworfen, dass man sich wieder Apple anpasst und deren Design für Kopfhörer nutzt, aber immerhin wurde lobend erwähnt, dass sich die Buds durch das kantige Design etwas unterscheiden. Jetzt scheint man voll auf AirPods-Optik zu gehen. Aber Samsung ist auch wieder in der Kopie-Ära angelangt.