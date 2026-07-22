Samsung Galaxy Fold 8 ist da: Das erste Ultra und ein „neues Fold-Erlebnis“

Samsung bringt in diesem Jahr zwei neue Fold-Modelle auf den Markt, denn auf das Samsung Galaxy Fold 7 folgt das Samsung Galaxy Fold 8 Ultra. Man bringt das Ultra-Branding also in die Kategorie der faltbaren Smartphones, wobei das mehr Marketing ist, denn technisch war der Sprung letztes Jahr sogar etwas größer.

Doch das hat einen anderen Grund, denn wir bekommen ein ganz neues Samsung Galaxy Fold 8, was man als „neues Fold-Erlebnis“ bezeichnet. Das liegt daran, dass es ein ganz neues Seitenverhältnis gibt, was etwas weniger hoch und dafür etwas breiter ist. Und es ist etwas kompakter und hat außerdem nur zwei Kameras.

Warum ausgerechnet jetzt, wenn Samsung seit vielen Jahren an Foldables arbeitet? Weil Apple im Herbst das iPhone Ultra bzw. iPhone Fold bringt und das wohl so ein Format haben wird. Bevor man dieses Modell also 2027 kopiert, kopiert man es vor Apple. Ich bin gespannt, wie dieser neue Formfaktor bei Kunden ankommen wird.

Ansonsten gibt es einen neuen Chip, mehr Akku, mehr KI und noch aktualisierte Kameras, wobei das Ultra nicht die Zoom-Kamera des echten Ultra erhält. Dieser Zusatz ist also mehr Marketing und rechtfertig den Preisaufschlag. Die technischen Details gibt es in dieser PDF und später auf der offiziellen Webseite von Samsung.

Preise der zwei neuen Foldables

Das Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra und das Galaxy Z Fold 8 können ab heute vorbestellt werden und werden zu folgenden UVP-Preisen erhältlich sein: Das Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ab 2.199 € und das Samsung Galaxy Z Fold 8 ab 1.999 €.

Die Geräte sind demnächst im Handel in den Farben Graphite, Cream und Violet Shadow (Galaxy Z Fold 8 Ultra) und Graphite, Cream und Lavender (Galaxy Z Fold 8) erhältlich. Bei Samsung selbst gibt es zusätzliche Farben: Green Shadow für das Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra und Pistachio für das Samsung Galaxy Z Fold 8.

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