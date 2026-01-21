Samsung Galaxy S26 hat ein überraschendes Datum

Smartphones

Samsung wird uns die Galaxy S-Reihe in diesem Jahr später zeigen und wir müssen uns noch einen Monat gedulden, denn das Event geht laut News1 Korea erst am 25. Februar los. Dieses Datum haben wir schon häufiger gehört und es dürfte stimmen.

Der Verkauf der neuen S26-Modelle ist dann für den 11. März vorgesehen, so die Quelle, denn es gibt eine Ausnahme. Eigentlich wäre der 13. März der logische Tag, wenn sich Samsung treu bleibt (ein Freitag), aber man ist hier wohl abergläubisch.

In einigen Regionen der Welt gilt ein Freitag, der an einem 13. stattfindet, als eher schlechtes Zeichen und daher sieht man davon ab und startet zwei Tage früher, an einem Mittwoch. Mich überrascht, dass Unternehmen sowas echt berücksichtigen.

