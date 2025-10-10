Samsung Galaxy S26 Pro hat einen schlechteren Chip

Es deutet sich immer mehr an, dass das Samsung Galaxy S26 Pro, welches 2026 der Nachfolger für das Samsung Galaxy S25 sein wird, einfach nur ein Samsung Galaxy S26 mit einem „Pro“ am Ende ist – sich aber nicht wirklich etwas ändert.

Echte Flaggschiff-Funktionen? Fehlanzeige. Laut SamMobile ist auch der Exynos 2600 für das Samsung Galaxy S26 Pro gesetzt, den besseren Snapdragon-Chip, der wieder in einer „for Galaxy“-Edition kommen soll, ist hier nicht vorgesehen.

Schade, ich hatte nach dem ersten Leak zum „Pro“ wirklich die Hoffnung, dass wir endlich ein echtes und kompaktes Flaggschiff wie bei Apple und Google sehen und nicht ein Galaxy S-Modell, welches auch einfach ein Galaxy A-Modell sein könnte.