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backFlip 40/2026: Volkswagen nennt Datum für VW ID Tiguan

Oliver Schwuchow
Von

Die 40. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „VW ID Tiguan kommt: Volkswagen nennt Datum“, „MG2: Das günstige Elektroauto für Europa hat große Ziele“ und „Wero-Aktion endet im Chaos: Schnäppchenjäger sorgen für Buchungsflut“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. VW ID Tiguan kommt: Volkswagen nennt Datum
  2. MG2: Das günstige Elektroauto für Europa hat große Ziele
  3. Wero-Aktion endet im Chaos: Schnäppchenjäger sorgen für Buchungsflut
  4. ING mit ersten Details zum Altersvorsorge-Depot
  5. Stellantis hat ein Problem mit Elektroautos
  6. VW ID Buzz: Volkswagen ändert schon wieder seine Meinung
  7. Dauert noch: Skoda nennt Zeitraum für günstigere Elektroautos
  8. So sieht der neue Apple TV für 2026 aus
  9. Opel schiebt wichtiges Elektroauto nach hinten
  10. C24 Bank: Das große App-Update macht vieles neu

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


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