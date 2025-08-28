Samsung One UI 8 (Android 16): Beta-Phase steht kurz vor dem Abschluss
Das südkoreanische Unternehmen Samsung will ab September eine Vielzahl seiner Smartphones und Tablets mit der neuesten Version seiner Benutzeroberfläche One UI 8 auf Basis von Android 16 ausstatten. Um den Start möglichst fehlerfrei zu gestalten, läuft seit einigen Monaten ein Beta-Testprogramm.
One UI 8 steht kurz vor der Fertigstellung
Mit der jetzt veröffentlichten sechsten Beta-Version nähert man sich der finalen Version mit großen Schritten. Vermutlich zum letzten Mal haben eingetragene Tester somit die Möglichkeit, die neue Beta-Version ausgiebig zu testen. Wie üblich bringt sie einige Fehlerbehebungen und Anpassungen mit sich. Die offiziellen Release Notes (Danke an Sammobile!) sehen wie folgt aus:
- Applied September security patch
- Fixed the issue where only icons are displayed in the lock screen when notifications are received
- Fixed logo cutting issue in Naver Sports Top Now bar
- Fixed the issue of disabling the keyboard phrase recommendation function settings when rebooting the device
- Fixed the errors that apply basic fonts after changing fonts
- Modified the character truncation issue in personal data intelligence widget
- Fixed the issue where the screen stops and the lock screen is displayed when using the app
- Fixed clock widget time display error
Wie bereits erwähnt, will Samsung ab September die ersten Modelle, angefangen mit den Galaxy S25-Modellen, mit One UI 8 versorgen. Danach folgen weitere Smartphones und Tablets, zuletzt gab es Hinweise auf interne Tests der Galaxy Tab S9- und Galaxy Tab S10-Serie.
Ich gehe davon aus, dass der Rollout von One UI 8 im Vergleich zu One UI 7 erheblich schneller stattfinden wird. Schließlich ist mit One UI 8.5 bereits die nächste Version in Sicht.
