Samsung One UI 8 (Android 16): Beta-Phase steht kurz vor dem Abschluss

Das südkoreanische Unternehmen Samsung will ab September eine Vielzahl seiner Smartphones und Tablets mit der neuesten Version seiner Benutzeroberfläche One UI 8 auf Basis von Android 16 ausstatten. Um den Start möglichst fehlerfrei zu gestalten, läuft seit einigen Monaten ein Beta-Testprogramm.

One UI 8 steht kurz vor der Fertigstellung

Mit der jetzt veröffentlichten sechsten Beta-Version nähert man sich der finalen Version mit großen Schritten. Vermutlich zum letzten Mal haben eingetragene Tester somit die Möglichkeit, die neue Beta-Version ausgiebig zu testen. Wie üblich bringt sie einige Fehlerbehebungen und Anpassungen mit sich. Die offiziellen Release Notes (Danke an Sammobile!) sehen wie folgt aus:

Applied September security patch

Fixed the issue where only icons are displayed in the lock screen when notifications are received

Fixed logo cutting issue in Naver Sports Top Now bar

Fixed the issue of disabling the keyboard phrase recommendation function settings when rebooting the device

Fixed the errors that apply basic fonts after changing fonts

Modified the character truncation issue in personal data intelligence widget

Fixed the issue where the screen stops and the lock screen is displayed when using the app

Fixed clock widget time display error

Wie bereits erwähnt, will Samsung ab September die ersten Modelle, angefangen mit den Galaxy S25-Modellen, mit One UI 8 versorgen. Danach folgen weitere Smartphones und Tablets, zuletzt gab es Hinweise auf interne Tests der Galaxy Tab S9- und Galaxy Tab S10-Serie.

Ich gehe davon aus, dass der Rollout von One UI 8 im Vergleich zu One UI 7 erheblich schneller stattfinden wird. Schließlich ist mit One UI 8.5 bereits die nächste Version in Sicht.