Smartphones

Samsung spricht über die neuen Smartphones für 2027

Oliver Schwuchow
Von

Samsung hat sich in den Geschäftszahlen ein bisschen zu den neuen Smartphones für 2027 geäußert, konkret zur kommenden Galaxy S- und Galaxy Z-Reihe. Wobei die Aussage zur neuen Flaggschiff-Reihe doch noch sehr kryptisch gehalten ist.

Für die S-Serie der nächsten Generation werden wir auf einer gründlichen Analyse und einem umfassenden Verständnis der segmentierten Kundenbedürfnisse aufbauen, um den unverwechselbaren Charakter jedes Modells weiter zu stärken.

Wenn man da ganz viel hineininterpretieren möchte, dann könnte man hier einen kleinen Teaser für das komplett neue Pro-Modell sehen, mehr allerdings auch nicht. 2027 soll Samsung erstmals vier Modelle planen (S27, S27+, S27 Pro, S27 Ultra).

Bei den Foldables wird wohl nicht viel passieren, da kam ja mit dem normalen Note 8 in diesem Jahr ein neuer Formfaktor hinzu. Klingt aber so, als ob man nach der doch sehr positiven Resonanz der Nutzer und Medien genau darauf aufbauen will.

Was faltbare Smartphones betrifft, planen wir nach einer zeitnahen Erweiterung unseres Sortiments in diesem Jahr, das Nutzererlebnis in allen Serien bis 2027 weiter zu verbessern.

Und natürlich kommt auch viel KI, ganz viel KI, auf die wir uns alle freuen dürfen und welche die mittlerweile kleinen Hardware-Upgrades kaschieren soll. One UI 10 könnte da sogar ein richtig großer Schritt werden und voll auf KI ausgerichtet sein.

Darüber hinaus werden wir die auf Galaxy AI ausgerichteten Funktionen weiterentwickeln und so reichhaltigere, intuitivere KI-gestützte Erlebnisse bieten, die den Kontext und die Absichten der Nutzer besser interpretieren.

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