Samsung trennt sich von eigenem Chip bei neuen Wearables

Samsung wird uns in ein paar Tagen im Rahmen des Unpacked-Events mal wieder neue Hardware zeigen und neben den faltbaren Smartphones sind neue Uhren für das Weihnachtsgeschäft vorgesehen. In diesem Jahr erwarten uns die Samsung Galaxy Watch 9 und die Galaxy Watch Ultra 2. Beide mit einer Besonderheit.

Bei den beiden Modellen wirft Samsung angeblich den hauseigenen Exynos-Chip raus und setzt stattdessen auf den neuen Chip von Qualcomm. Dieser Schritt hat sich bereits beim Flaggschiff angedeutet, aber es sieht so aus, als ob Samsung die Entwicklung der Exynos-Reihe für Uhren komplett pausiert oder eingestellt hat.

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