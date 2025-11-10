Samsung Galaxy S26 (Ultra): Und wieder eine überraschende Wendung

Die Galaxy S-Reihe von Samsung hat gegen Ende ihrer Entwicklungsphase einige Änderungen gesehen und daher war zu hören, dass sich auch der Marktstart der neuen Smartphones verzögert. Nicht lange, aber es machte ein Datum die Runde.

Fans von Samsung müssen sich jedoch nicht bis Ende Februar oder sogar März gedulden, denn es stimmt, eigentlich sollte eine Edge statt Plus kommen, aber die Planänderung hat keinen großen Einfluss, wie man jetzt direkt aus Südkorea hört.

Samsung wird das Galaxy S26, Galaxy S26+ und Galaxy S26 Ultra im Februar auf den Markt bringen und könnte die neuen Modelle, wie in den letzten Jahren, im Januar zeigen. Ein konkretes Datum für das Event nennt die Quelle aber nicht.