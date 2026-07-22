Spielemarkt: Das Ende der Disc und der Aufstieg der teuren Editionen

Kurz nach dem Start der Vorbestellungen von GTA 6 hat man gesehen, dass viele Nutzer zur teureren Ultimate Edition greifen und auch kein Problem mit digitalen Spielen haben. Der aktuelle Aufschrei mit dem Ende der Disc zeigt sich nicht in den Daten auf dem Massenmarkt, wie aktuelle Analysen der Branche aufzeigen.

Während Discs und die normale Edition früher der Standard waren, so greifen die Menschen mittlerweile nicht nur zur digitalen Version, sie sind auch bereit ein paar Euro mehr zu zahlen, um eine Deluxe-, Premium- oder was auch immer Version zu kaufen. Der Anteil liegt in einigen Regionen sogar schon bei etwa der Hälfte:

This has been evident for a while now. All you have to do is look at how millions are willing to spend extra for access to games a few days early. It used to be that deluxe / ultimate editions would be around 20% of sales a couple of generations ago, now it's notably over 50% https://t.co/roXsp5ewZj — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 21, 2026

Das erklärt, warum Unternehmen wie Valve mit dem Steam Store mittlerweile ein Hardware-Ökosystem darum aufbauen wollen und Sony diesen Weg bei der PS6 geht. Microsoft soll ja auch kein Laufwerk bei der kommenden Xbox planen. Der Spielemarkt hat einfach länger als anderen an physischen Trägern festgehalten.

Doch diese Ära neigt sich dem Ende und ich bin gespannt, wie Nintendo darauf reagiert, die sicher auch diesem Trend folgen wollen, bei der Switch 2 aber wieder einen Slot für Karten verbaut haben. Aber die digitalen Karten zeigen, dass man darüber nachdenkt und ein S2-Nachfolger könnte dann auch rein digital sein.

Ich sehe das gar nicht so kritisch, weil ich aber auch ein rein digitaler Nutzer bin, ich will bei Musik auch keine CDs mehr herumschleppen oder DVDs im Regal liegen haben. Aber vielleicht bedarf es bei Gaming neue Regeln, denn der Markt ist nicht so breit aufgestellt, wie beispielsweise bei Musik, Serien oder eben auch Filmen.

Auf dem PC hat sich die digitale Zukunft auch so schnell durchgesetzt, weil es ein gutes Angebot an Stores und Konkurrenz gibt. Wenn wir also in die digitale Ära der Konsolen steuern, dann wäre es vielleicht angebracht, dass wir sowas dort auch sehen, damit Sony, Microsoft und Nintendo nicht machen können, was sie wollen.

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