„Schritt in die Zukunft“: VW hat 2026 große Pläne für den GTI

Der GTI wird 50 Jahre alt und das möchte Volkswagen nächstes Jahr feiern. Für Fans mit einem Verbrenner unter der Motorhaube wird es 2026 daher den „Golf GTI EDITION 50“ als exklusives Jubiläumsmodell geben. Doch das ist nicht alles.

Man hakt nicht nur die alte Technologie beim GTI ab, man geht auch einen „Schritt in die Zukunft“, denn nächstes Jahr kommt der erste Elektro-GTI. Der VW ID Polo GTI soll das Erbe des GTI in das elektrische Zeitalter von Volkswagen bringen.

Darüber hinaus wäre es übrigens durchaus möglich, dass Volkswagen noch einen neuen GTI im 50. Jubiläumsjahr zeigen wird, denn angeblich wird es den neuen VW ID.3 in Zukunft nicht mehr als GTX, sondern als GTI in der Sport-Version geben. Da dieser allerdings 2027 startet, ist unklar, ob wir den VW ID.3 GTI schon 2026 sehen.