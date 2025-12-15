Volkswagen: Überraschung beim neuen VW ID.3

Volkswagen plant einen neuen VW ID.3 und soll diesen im zweiten Quartal 2026 auf den Markt bringen. Es wird noch kein VW ID Golf, aber es soll ein sehr großes Upgrade mit einer neuen Optik und vor allem auch mit viel neuer Technik werden.

Bisher wird der VW ID.3 in Zwickau gebaut, doch es stand im Raum, dass VW ihn von dort abziehen und nach Wolfsburg legen möchte. Das stimmt auch, aber nur teilweise, denn die neue Version wird ab Sommer 2026 in Zwickau produziert.

VW ID.3 GTI kommt aus Wolfsburg

Der neue VW ID.3 und Cupra Born bleiben noch eine Weile in Zwickau, aber man wird in Wolfburg die „Überlaufproduktion“ regeln, so die Automobilwoche. Zwickau wird auf eine Produktionslinie reduziert und schafft nicht mehr alles in Zukunft.

Darüber hinaus werden wir den VW ID.3 GTI, der sich bereits andeutete und den VW ID.3 GTX ersetzen soll, im Frühjahr 2027 sehen und dieser wird exklusiv im Stammwerk von Volkswagen gebaut. Details zum GTI gibt es bisher noch nicht.