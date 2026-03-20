Sehen wir bald das Ende der Smartphone-Apps?

Nach vielen Jahren mit kleinen KI-Neuerungen hat das Thema seit einer Weile so richtig an Fahrt aufgenommen und die mobilen Betriebssysteme werden jetzt sogar entsprechend umgebaut. Google will aus Android ein KI-Betriebssystem machen.

Carl Pei, Chef von Nothing, glaubt sogar, dass das die Zukunft ist. KI-Software wird so tief in das OS integriert sein, dass Smartphone-Apps überflüssig werden, davon ist er überzeugt. Der Markt für Smartphone-Apps steht vor einem großen Wandel.

Wenn Sie Gründer oder ein Start-up sind und Ihre App Ihren Kernwert darstellt, wird diese Disruption eintreten, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Wenn Sie über eine sehr starke Marke oder einen sehr starken Vertriebskanal verfügen, können Sie dies vielleicht ein wenig hinauszögern, aber ansonsten würde ich jedem raten, umzudenken.

Eine gewagte Aussage, die vielleicht nicht auf alle Bereiche zutreffen wird, aber die KI-Agenten werden in Zukunft sicher viel übernehmen. Carl Pei gibt aber auch an, dass diese Entwicklung wohl ein Jahrzehnt dauern wird, man hat also noch Zeit.