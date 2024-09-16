Adidas und das Ende von Runtastic

Am heutigen Montag ist ein Meeting bei Runtastic angesetzt und in diesen Stunden könnten die restlichen Mitarbeiter von Adidas über das Ende der Marke informiert werden. Vorab hieß es in letzter Minute, dass die Marke wohl 2025 eingestellt wird.

Das Team wird jetzt nach und nach entlassen oder bei Adidas untergebracht und dann wird man sich von der 2015 übernommen Marke trennen. Wobei der Schritt mit Blick auf die letzten Jahre nicht komplett überraschend bei Adidas kommt.

Adidas hat die Marke zunehmend lieblos behandelt und machte aus der App auch später „Adidas Running“. Wobei die hinter vielen Mitbewerbern liegt, vermutlich ist die Konzernspitze daher jetzt der Meinung, dass man sich das Geld sparen kann.