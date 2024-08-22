Age of Empires Mobile für Android und iOS hat ein Datum

Gaming

Wir wissen seit 2022, dass ein mobiles Age of Empires geplant ist, aber mit Details hielten sich die Entwickler lange Zeit zurück. Anfang 2024 ist dann aber endlich das Marketing angelaufen und wir haben mittlerweile ein Datum: 17. Oktober 2024.

Im Rahmen der Gamescom 2024 wurde außerdem ein neuer Dev Deep Dive auf YouTube veröffentlicht, der Fans von Age of Empires sicher interessieren wird. Ihr könnt euch bereits im Apple App Store und im Google Play Store dafür anmelden.

  1. Patrick 🪴
    sagt am

    Wieder mal scheinbar nur ein billiger Abklatsch auf mobile mit sämtlichen ingame Käufen und die Bauzeit etc. Zu beschleunigen. Davon gibt es schon zig spiele im Store… wann lernen mal die Entwickler richtige mobile Ports rauszubringen?

    1. Philipp 🔆
      sagt am zu Patrick ⇡

      Warum sollten sie?
      Die Zielgruppe wurden in den letzten Jahren dahingehend erzogen, dass sie es gar nicht mehr anders kennen.
      Der ganze in-game scheiße wird sich schon lohnen, sonst würden nicht alle auf den Zug aufspringen.

    2. Stefan 🌀
      sagt am zu Patrick ⇡

      Gab es mal, zu Windows-Mobile-2003-Zeiten. Hatte ich damals auf dem MDA I in der Berufsschule gesuchtet. 😁

