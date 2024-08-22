Age of Empires Mobile für Android und iOS hat ein Datum

Wir wissen seit 2022, dass ein mobiles Age of Empires geplant ist, aber mit Details hielten sich die Entwickler lange Zeit zurück. Anfang 2024 ist dann aber endlich das Marketing angelaufen und wir haben mittlerweile ein Datum: 17. Oktober 2024.

Im Rahmen der Gamescom 2024 wurde außerdem ein neuer Dev Deep Dive auf YouTube veröffentlicht, der Fans von Age of Empires sicher interessieren wird. Ihr könnt euch bereits im Apple App Store und im Google Play Store dafür anmelden.