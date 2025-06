Alexa: Stellt Amazon bald die Echo-Marke ein?

Amazon entwickelt nicht nur Alexa, man bietet seit Jahren auch eigene Hardware mit dem Dienst für Kunden an. Viele von euch haben mit Sicherheit ein Gerät der Echo-Reihe daheim. Es wäre aber möglich, dass Amazon die Marke bald einstellt.

In den USA testet man derzeit ein neues Branding für die Speaker, denn wie The Verge herausgefunden hat, findet man dort teilweise den „Alexa Show 5“ und nicht den „Echo Show 5“. Es gibt weitere Beispiele, wo das Echo im Namen entfernt ist.

Amazon gab auf Nachfrage an, dass man nicht zu viel in diese Suchergebnisse und das Branding hineininterpretieren solle, man experimentiert gerne. Außerdem gibt es viele Kunden, die Echo nicht kennen und in erster Linie nur nach Alexa suchen.

In ein paar Tagen startet die neue Alexa in den USA, die später auch zu uns kommt, und passend dazu ist ein Neustart für die Hardware geplant. Vielleicht denk man hier auch über ein neues Branding nach, auch wenn ich es mir schwer vorstellen kann, denn Alexa ist zwar bekannter, aber Echo dennoch eine sehr starke Marke.

Ich habe mal bei Amazon Deutschland nach Echo-Geräten gesucht, mir wurde hier allerdings kein Speaker mit einem Alexa statt Echo im Namen angezeigt.

