Alfa Romeo teasert erstes Elektroauto an, das alles verändern soll

Alfa Romeo steigt in diesem Jahr in den Markt der Elektroautos ein und wir wissen, dass das erste Modell bald ansteht. Jetzt beginnt auch so langsam das Marketing, denn Alfa Romeo hat ein „sportliches und urbanes Fahrzeug“ angeteasert.

Und Alfa Romeo plant wohl auch kein zurückhaltendes Marketing, denn das soll ein Elektro-SUV werden, der „das Spiel verändert“. Wobei damit vielleicht auch eher die eigene Marke gemeint ist, denn Alfa Romeo wird jetzt ein neues Image angehen.

Alfa Romeo soll den sportlichen Charakter behalten, aber wir haben schon letztes Jahr erfahren, dass die Elektroautos „rationaler“ werden und man neue Kunden, wie zum Beispiel auch Familien, ansprechen möchte. Man geht derzeit davon aus, dass der Jeep Avenger von 2022 die Basis für das Modell ist und es Mitte 2023 kommt.

