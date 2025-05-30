Mobilität

Alpine A390: Renault wählt den Cupra-Weg von VW

Autor-Bild
Von
| 5 Kommentare
Alpine A390 Gts Heck

Ein VW ID.4 startet bei knapp 42.000 Euro und auch wenn die Versionen nicht direkt vergleichbar sind, so startet der Tavascan von Cupra eben direkt bei über 48.000 Euro. Diesen Aufschlag zahlt man für eine etwas aggressivere Optik.

Alpine als neue Elektro-Luxus-Sportmarke

Renault hat bereits verraten, dass man sowas wie Cupra auch gerne hätte, und der Alpine A390 ist ein erster Vorgeschmack darauf. Dieser Elektro-SUV kommt mit einer sportlichen Optik daher und setzt beim Preis vielleicht sogar noch einen drauf.

In Großbritannien wird man wohl bei ungefähr 80.000 Euro (umgerechnet) landen, damit reizt die Untermarke es voll aus und wildert sogar in der Liga von Audi und Porsche. Doch wie lauten die Eckdaten des neuen Elektro-SUV mit Coupé-Optik?

Alpine A390 Gts Front

Es gibt bis zu drei Elektromotoren mit bis zu 470 PS und 808 Nm Drehmoment, womit das 4,62 m lange Auto in 3,9 Sekunden die 100 km/h erreicht. Im Unterboden stecken 89 kWh, was für bis zu 550 km Reichweite (520 km beim GTS) reicht.

Geladen wird mit bis zu 190 kW, man nutzt bei Renault also noch die 400 Volt-Architektur, was in dieser Preisklasse nicht unbedingt „Premium“ ist. Daheim oder in der Stadt kann man mit 11 kW laden, die 22 kW gibt es aber immerhin optional.

Alpine A390 Gts Innen

Der Innenraum erinnert an die aktuelle Version von Renault, es gibt also Android Automotive mit den Diensten von Google. Der GT macht übrigens bei 200 km/h dicht, beim GTS gibt es dann immerhin 220 km/h auf der offenen Autobahn.

Schönes Auto, gefällt mir irgendwie, ich bin aber auch eher der Coupé-Typ, auch wenn ich weiß, dass man hier weniger Platz hat. Ich bin aber auch auf den Preis gespannt, der dürfte eine Ansage sein, da scheint sich Renault etwas zu trauen.

Cupra Tavascan Felge Detail

Cupra Tavascan: Elektro-SUV bekommt „Extreme Pack“

Cupra spendiert dem Tavascan zwei neue Optionen, um das Elektro-SUV etwas attraktiver für Kunden zu machen. Dazu gehört eine neue…

27. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden5 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Martin 👋
    sagt am

    80’000 wären auch für den GTS jenseits. In CHF erwarte ich den GT bei rund 65’000 und den GTS maximal 10’000 mehr.
    Ob 800 oder 400 Volt, auf die Ladekurve kommt es an!
    Und mit drei Motoren inkl. active torque vectoring für alle Modelle schielt Alpine klar Richtung Porsche, als zum langweiligen Plastikbomber Tavascan.

    Antworten
  2. Philipp 🔆
    sagt am

    Der Cupra Trick funktioniert halt nur wenn die Autos auch cool sind.

    Antworten
  3. Yupi ☀️
    sagt am

    Renault setzt auf eine 3 Markenatrategie.

    Alpine Premium Sport. Renault Standard. Dacia preiswert.

    Antworten
    1. faceofingo 🌀
      sagt am zu Yupi ⇡

      Renault, oder Stellantis?

      Antworten
      1. Yupi ☀️
        sagt am zu faceofingo ⇡

        Renault gehört nicht zu Stellantis. Peugeot und Citroën gehören zu Stellantis.

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Alpine A390: Renault wählt den Cupra-Weg von VW
Weitere Neuigkeiten
Podcast
Jeder zweite Deutsche hört Podcasts – Überraschende Zahlen zu Hördauer und Orten
in News
Allianz aktualisiert Bedingungen für Meine Allianz und Vorteilsprogramm
in Dienste
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im September 2025
in News
Computer Notebook Arbeit
Mehrheit der Deutschen will Altersvorsorge online einsehen
in Dienste
Parship führt KI-basierten Harmonie-Check ein
in Dienste
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News