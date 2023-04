Amazon nennt alle Details zum neuen Apple-Kopfhörer von Beats

Ist es wirklich ein Zufall? Apple ist eigentlich sehr gut, wenn es um Geheimnisse geht, hat die neuen Beats Studios Buds+ aber selbst vor ein paar Tagen in iOS 16.4 versteckt und dann tauchten sie bei der FCC auf. Jetzt gibt es alle Details dazu und das haben wir Amazon zu verdanken, wo der Kopfhörer bereits kurz gelistet war.

Beats Studios Buds+ werden wohl teurer

Die neue Version, die den Zusatz „+“ bekommt, besitzt mit 36 Stunden eine etwas längere Akkulaufzeit, es soll ein besseres ANC geben und einen doppelt so guten Transparenzmodus. Apropos, es gibt jetzt auch noch eine transparente Optik.

Ich mochte die Beats Studio Buds, aber das ANC war wirklich nicht das beste und daher bin ich auf die neue Version gespannt. Die Produktseite bei Amazon sprach (ist wieder offline) auch von einem neuen Audio-Design und neuen Mikrofonen.

Neben der transparenten Optik gibt es noch Elfenbein und Schwarz und der Preis liegt bei 170 Dollar, es geht also 20 Dollar hoch. Bei uns ging es 2021 bei 150 Euro los, mittlerweile liegen wir aber bei 190 Euro. Ich würde auf 200 Euro, also 199,95 Euro UVP, tippen. Der offizielle Marktstart ist laut Amazon übrigens am 18. Mai.

Apple wird die Beats Studio Buds+ aber sicher etwas früher präsentieren. Und zum Preis: Die Preissteigerung kam nicht im Einzelhandel an, dort bekommt man die Beats Studio Buds für unter 150 Euro. Für diesen Preis sind sie durchaus ein Tipp.

