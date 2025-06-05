Prime Video bestätigt neue Serie mit Anke Engelke und Bastian Pastewka

Prime Video hat mit „Perfekt Zusammen“ eine neue Serie mit Anke Engelke und Bastian Pastewka in den Hauptrollen angekündigt.

Die Serie knüpft an das Format Perfekt Verpasst an und stellt die Figuren Maria und Ralf, die nun ein Paar sind, ins Zentrum. Inhaltlich geht es um ihr gemeinsames Leben, das von alltäglichen, aber auch ungewöhnlichen Herausforderungen geprägt ist. Die Serie bleibt fiktional und orientiert sich an komödiantischen und teilweise absurden Alltagssituationen.

Produziert wird das Format von der Produktionsfirma bildundtonfabrik (btf), die bereits für mehrere bekannte Serien verantwortlich war. Als Executive Producer sind neben Engelke und Pastewka auch Philipp Käßbohrer, Matthias Murmann und Yannick Moll beteiligt. Die Regie übernimmt Erik Haffner. Die Hauptverantwortung für die Drehbücher liegt bei Sebastian Colley und Claudius Pläging, die von Sintje Rosema und Lena Krumkamp unterstützt werden.

„Perfekt Zusammen“ ist Teil einer fortlaufenden Zusammenarbeit zwischen Prime Video und bekannten Gesichtern aus der deutschen Comedy-Szene.

Zu Amazon Prime Video →

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.