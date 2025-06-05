News

Prime Video bestätigt neue Serie mit Anke Engelke und Bastian Pastewka

Autor-Bild
Von
|
Amazon Prime Video Logo 2025 Header

Prime Video hat mit „Perfekt Zusammen“ eine neue Serie mit Anke Engelke und Bastian Pastewka in den Hauptrollen angekündigt.

Die Serie knüpft an das Format Perfekt Verpasst an und stellt die Figuren Maria und Ralf, die nun ein Paar sind, ins Zentrum. Inhaltlich geht es um ihr gemeinsames Leben, das von alltäglichen, aber auch ungewöhnlichen Herausforderungen geprägt ist. Die Serie bleibt fiktional und orientiert sich an komödiantischen und teilweise absurden Alltagssituationen.

Produziert wird das Format von der Produktionsfirma bildundtonfabrik (btf), die bereits für mehrere bekannte Serien verantwortlich war. Als Executive Producer sind neben Engelke und Pastewka auch Philipp Käßbohrer, Matthias Murmann und Yannick Moll beteiligt. Die Regie übernimmt Erik Haffner. Die Hauptverantwortung für die Drehbücher liegt bei Sebastian Colley und Claudius Pläging, die von Sintje Rosema und Lena Krumkamp unterstützt werden.

„Perfekt Zusammen“ ist Teil einer fortlaufenden Zusammenarbeit zwischen Prime Video und bekannten Gesichtern aus der deutschen Comedy-Szene.

Zu Amazon Prime Video →

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

7 vs. Wild: Staffel 5 spielt im Amazonas und startet im Oktober 2025

Prime Video hat die fünfte Staffel der Reality-Survival-Serie 7 vs. Wild offiziell angekündigt. Die neue Staffel wird im Amazonas-Gebiet gedreht,…

5. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Prime Video bestätigt neue Serie mit Anke Engelke und Bastian Pastewka
Weitere Neuigkeiten
SCHOTT präsentiert nahezu durchsichtiges Mikrowellenglas
in Hardware
Klarna Card kommt nach Europa – erweitert Zahlungsoptionen mit neuer Visa
in Fintech
MOVA stellt Z60 Ultra Roller Complete vor – Hochdruckreinigung und starke Saugleistung vereint
in Smart Home
Zattoo
Zattoo konsolidiert TV-Apps auf gemeinsame Codebasis
in News
Google Pixel 8 Pro Hand Back
LEBARA: Rückkehr des 10 GB Flex-Tarifs für 3,99 €
in Tarife
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware
Apple Iphone 16 Pro Back
Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
in Marktgeschehen
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I und II HD-2D Remake: Gameplay-Trailer veröffentlicht
in Gaming
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Mobilfunk-Aktionstarife mit Rabatten und 150 € Bonus
in Tarife
Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro
in Wearables