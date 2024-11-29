Amazon beendet das Angebot bei Freevee

Dienste

Amazon bestätigte vor ein paar Tagen, dass man Freevee bald auslaufen lässt. Der Dienst wurde einst als kostenlose Alternative für Amazon Prime Video ins Leben gerufen und sollte sich durch Werbung finanzieren. Doch diese gibt es jetzt auch bei Amazon Prime Video selbst und daher wandern die Inhalte ins Hauptprogramm.

Die Quelle, die uns das schon vor Monaten verraten hat, sprach von einem neuen Abo für Amazon Prime Video, es soll eine dritte und kostenlose Stufe kommen. Man bietet also quasi Freevee weiterhin an, nur eben bei Prime Video. Doch Freevee ist Geschichte, mit den Neuerscheinungen für Dezember gibt es keine Inhalte mehr.

Das Angebot bei Freevee nahm in diesem Jahr bereits ab, aber im November gab es noch neue Serien und Filme. Kurz danach wurde Freevee offiziell für gescheitert erklärt und damit ist der Dienst jetzt Geschichte. Ich gehe mal davon aus, dass bei Amazon gerade Prime Video überarbeitet wird und uns dann 2025 das erwartet:

  • Amazon Prime Video: Kostenlos mit Werbung
  • Amazon Prime Video: Kostenpflichtig mit Werbung
  • Amazon Prime Video: Kostenpflichtig ohne Werbung

