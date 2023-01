Das Apple iPhone und die bessere Zoom-Kamera

Ich würde die Kamera des iPhones durchaus als eine der besten Kameras auf dem Markt bezeichnen. Klar, bestimmte Kamera-Smartphones können im Detail noch mehr herausholen, aber es geht den meisten Nutzern grundsätzlich um den Alltag.

Die Schwachstelle der iPhone-Kamera

Doch wenn man sich von der Hauptkamera wegbewegt, dann wird es schnell dünn beim iPhone. Die Ultraweitwinkel-Fotos sind noch gut, wenn auch nicht die besten der Branche, aber beim Zoom spürt man dann schnell die Schwäche der Kamera.

Apple hat viel mit Software optimiert und der neue Sensor liefert tatsächlich einen brauchbaren 2-fach-Zoom (digital), aber die Tele-Kamera für den Zoom ist eher Durchschnitt. Doch diese Kamera wird jetzt beim Apple iPhone im Fokus stehen.

In diesem Jahr wird das iPhone 15 Pro Max eine Periskop-Kamera erhalten, das haben schon viele gute Quellen behauptet und auch The Elec schließt sich an. Es bleibt aber auch hier bei einer schlechten Nachricht: Exklusiv für das Max-Modell.

Apple iPhone 15 Ultra könnte kommen

Das iPhone 15 Pro ist also nicht dabei, dieser Schritt steht laut Quelle erst mit dem iPhone 16 Pro an. Warum? Völlig unklar. Wir wissen nur, dass Apple das ganz große iPhone mehr abheben möchte und vielleicht sogar ein iPhone 15 Ultra erscheint.

Apple neigt eigentlich dazu, dass die beiden Pro-Modelle gleich sind. Beim iPhone 12 Pro Max gab es zwar einen besseren Sensor für die Hauptkamera, aber das war die einzige Ausnahme. Ich befürchte aber, dass sich das ab 2023 leider ändert.

Als Person, die kompakte Flaggschiffe bevorzugt, ist das schade, denn das neue iPhone klingt mit dem neuen Design spannend. Und ein Zoom ist mir sehr wichtig, deutlich wichtiger als Ultraweitwinkel. Da muss ich mich also bis 2024 gedulden.

Meine Vermutung ist aber, dass wirklich der Schritt zum Ultra kommt und Apple das Modell langfristig für neue Technologien – wie Face ID unter dem Display nächstes Jahr – nutzen wird. Ergibt auch Sinn als börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf die Gewinnmarge, denn das große Pro-Modell ist auch das lukrativste iPhone.

Und mit dem Zusatz „Ultra“ kann man sicher ein paar Euro draufpacken.

Video: Aktuelle Apple-Gerüchte im Überblick

