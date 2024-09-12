Sonos Arc Ultra: Neue Flaggschiff-Soundbar kommt

Sonos ist zwar derzeit nicht unbedingt für positive Schlagzeilen bekannt, da die neue App eine echte Krise ausgelöst hat und dadurch zwei Produkte später auf den Markt kommen, aber man hat wohl noch zwei Neuheiten für Ende 2024 in Planung.

Wir haben im August von der Sonos Arc Ultra und dem Sonos Sub 4 erfahren und die neue Flaggschiff-Soundbar wurde jetzt von Sonos „bestätigt“. Die Suche bei Google zeigte die „Arc Ultra“ ein paar Tage bei der Vergleichsseite von Sonos an.

Sonos scheint die Arc Ultra also bereits auf der Webseite einzupflegen, was dafür spricht, dass der Verkauf bald startet. Das Weihnachtsgeschäft wäre optimal für so ein Produkt, wir dürften sie also sicher noch im September oder Oktober sehen.