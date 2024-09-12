Audio

Sonos Arc Ultra: Neue Flaggschiff-Soundbar kommt

Autor-Bild
Von
|
Sonos Arc

Sonos ist zwar derzeit nicht unbedingt für positive Schlagzeilen bekannt, da die neue App eine echte Krise ausgelöst hat und dadurch zwei Produkte später auf den Markt kommen, aber man hat wohl noch zwei Neuheiten für Ende 2024 in Planung.

Wir haben im August von der Sonos Arc Ultra und dem Sonos Sub 4 erfahren und die neue Flaggschiff-Soundbar wurde jetzt von Sonos „bestätigt“. Die Suche bei Google zeigte die „Arc Ultra“ ein paar Tage bei der Vergleichsseite von Sonos an.

Sonos scheint die Arc Ultra also bereits auf der Webseite einzupflegen, was dafür spricht, dass der Verkauf bald startet. Das Weihnachtsgeschäft wäre optimal für so ein Produkt, wir dürften sie also sicher noch im September oder Oktober sehen.

Youtube

YouTube verärgert Nutzer mit noch mehr Werbung

„Hat YouTube nicht schon genug Werbung?“, wollte ein Reddit-Nutzer wissen, der zu den ersten YouTube-Nutzern gehört, welcher die neue Werbung…

12. September 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Sonos Arc Ultra: Neue Flaggschiff-Soundbar kommt
Weitere Neuigkeiten
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität
Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom
in Telekom
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Oktober 2025
in Dienste
iPhone 17 und Air: Heute ist Verkaufsstart
in Smartphones
Google Logo Neu 2025 Farben
Googles AI Overviews: Medienwirtschaft warnt vor Folgen und reicht DSA-Beschwerde ein
in Marktgeschehen
Mitsubishi bedient sich für neues Elektroauto bei Renault-Technik
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Header
Cyberpunk 2: Nachfolger soll neue Wege gehen
in Gaming
iOS 26.0.1 steht an: Apple bereitet neues Update vor
in Firmware und OS
Das ist der ganz neue Google Home Speaker
in Audio
Sonos Era 300 Detail
Smart Home: Sonos ist jetzt ein bisschen „schlauer“
in Smart Home